Міфи і реальності Європи: учасники Євробачення розповіли про вигадки українців щодо їхніх країн (відео)
13:21, 12 травня 2017Суспільство
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Учасників конкурсу розпитали, які європейські явища, звичні українцям, є вигадкою, а які правдою.
Міфи та реальності Європи: учасники Євробачення розповіли про вигадки українців про їхні країни
Учасники Євробачення розповіли про вигадки українців про їх країни. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Учасників конкурсу розпитали, які європейські явища, звичні українцям, є вигадкою, а які правдою. З'ясувалося, що деякі поняття - не більше ніж вигадка.
Наприклад, про шведську сім'ю в Швеції і поняття не мають, а іспанці в шоці від цін на іспанський хамон в Україні.
Раніше повідомлялося, що ведучі Євробачення-2017 виконали переможні хіти минулих років з українським колоритом.
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