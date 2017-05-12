Міфи і реальності Європи: учасники Євробачення розповіли про вигадки українців щодо їхніх країн (відео)

13:21, 12 травня 2017
Суспільство
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Учасників конкурсу розпитали, які європейські явища, звичні українцям, є вигадкою, а які правдою.

Учасники Євробачення розповіли про вигадки українців про їх країни. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Учасників конкурсу розпитали, які європейські явища, звичні українцям, є вигадкою, а які правдою. З'ясувалося, що деякі поняття - не більше ніж вигадка.

Наприклад, про шведську сім'ю в Швеції і поняття не мають, а іспанці в шоці від цін на іспанський хамон в Україні.

Раніше повідомлялося, що ведучі Євробачення-2017 виконали переможні хіти минулих років з українським колоритом.

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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
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