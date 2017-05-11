Ведучі Євробачення-2017 виконали переможні хіти минулих років з українським колоритом (відео)

На відкритті другого півфіналу Євробачення-2017 пролунали відомі хіти Євробачення, у виконанні яких приймали участь і ведучі конкурсу.

Переможні пісні минулих конкурсів Євробачення були виконані з українським колоритом. Особливістю стала участь ведучих у оригінальному перфомансі.

Як саме це було, дивіться на відео.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 11 травня, о 22:00 почався другий півфінал конкурсу Євробачення-2017. Цього вечора на сцені пісенного конкурсу виступають 18 учасників, з яких 10 отримають змогу вийти на головну сцену Євробачення 13 травня.

УНІАН веде пряму трансляцію другого півфіналу конкурсу.