Євробачення-2017: як проголосувати українцям

У фіналі, що проходитиме 13 травня, за пісні 26 виконавців голосуватимуть усі 42 країни-учасниці цьогорічного пісенного конкурсу. Про це повідомляє Eurovision.ua.

Що стосується самого голосування, то воно проходить у два етапи. На першому етапі за день до прямого ефіру півфіналів чи фіналу, під час другої генеральної репетиції голосують професійні національні журі, яких призначає кожна країна-учасниця пісенного конкурсу.

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Другий етап полягає в тому, що під час прямого ефіру шоу голосують глядачі й телеглядачі (без можливості віддати голос за представника своєї країни), відправляючи смс-повідомленням або голосуючи в офіційному мобільному додатку Євробачення. У кожній країні пісня, яка отримала найбільшу кількість голосів, отримує максимальну оцінку 12, і далі за спаданням.

Кожне національне журі має провести засідання в день другої генеральної репетиції своєї країни у півфіналі, а також другої генеральної репетиції фіналу. Журі спостерігає за виступами конкурсантів у прямому ефірі, а по його завершенню оцінює кожного учасника, його пісню й номер за правилами, визначеними ЄМС, про які йдеться в так званому Green Document. Рішення національних журі повинні бути нотаріально затверджені.

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Глядачі віддають свої голоси, надсилаючи смс-повідомлення з кодом країни-учасниці конкурсу з мобільного чи стаціонарного телефону. Після останнього конкурсного виступу на час, встановлений ЄМС, відкриваються лінії для голосування. Кількість дзвінків та смс-повідомлень з одного номера не повинна перевищувати 20.

Усі країни, що транслюють пісенний конкурс, навіть якщо їхня країна не пройшла до фіналу, все одно беруть участь у фінальному голосуванні. Країни Великої п’ятірки та країна-господар, які гарантовано потрапляють у фінал, також визначають національне журі для голосування у півфіналах, які вони транслюють.

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На пісенному конкурсі Євробачення голоси журі та глядачів складають рівнозначні частини загального результату. У фіналі після виступів усіх учасників оголошуються результати голосування. Після оголошення оцінок національних журі речниками кожної країни ведучі озвучують кількість балів, яку отримав кожен конкурсант за результатами глядацького голосування, починаючи з країни, що отримала найменшу кількість балів. Усі оцінки з’являються на екрані в прямому ефірі.

Отже, українці зможуть віддати голос за виконавців під час фіналу, який відбудеться 13 травня.

Щоб проголосувати, можна відправити смс-повідомлення з кодом країни-учасниці конкурсу або зателефонувати на лінії для голосування, про які буде оголошено безпосередньо під час ефіру.

Також можна використати спеціальний мобільний додаток, який потрібно завантажити на офіційному сайті Євробачення. Однак громадянин України не може голосувати за свою країну.

Деталі голосування національних журі та глядачів, а також індивідуальний рейтинг учасників, поданий кожним членом журі, можна буде дізнатися після закінчення фінального шоу конкурсу.