На фіналі Євробачення-2017 патрулюватимуть 10 тисяч поліцейських

Сьогодні, 13 травня, під час фіналу Євробачення-2017 правопорядок у столиці забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, з них 3,5 тисячі — безпосередньо в районі проведення конкурсу, повідомили у прес-службі Нацполіції.

“Наші працівники ознайомлені з усіма заходами, які необхідно забезпечити під час охорони території, приміщень, при здійсненні пропускного режиму, спілкуванні з учасниками і глядачами”, — повідомив начальник Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергій Будник.

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Нагадаємо, що сьогодні в Києві відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017. Зі своїми фінальними виступами на головну арену пісенного конкурсу вийдуть представники 26 країн-учасниць: Україна, яка цьогоріч приймає конкурс, країни Великої п’ятірки та по 10 фіналістів з кожного півфіналу.