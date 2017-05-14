Порошенко провів серйозну бесіду зі своїм сином щодо футболки з написом "Russia"

Президент Петро Порошенко негативно оцінив випадок, коли його син Михайло, який вчиться в Англії, потрапив на фото у футболці з написом Russia. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Президент пояснив, що це фото, взяте з приватної сторінки в Instagram, було зроблене на Геловін.

"Це був вертеп, хтось малювався чортом, хтось одягнув футболку", - розповів президент.

"Я розцінюю навіть на вертепі таку поведінку неприйнятною. В мене була розмова з моїм 15-річним сином Михайлом. Він мене зрозумів", - додав Петро Порошенко.

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Він також розповів, що навчання дітей в Англії унеможливлює привілейоване до них ставлення.

Нагадаємо, минулого тижня виник скандал через появу фото, на якому син президента Михайло був одягнений у футболку з написом Росія.