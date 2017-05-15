Седюк розповів, що міг оголити сідниці під час переможного виступу на Євробаченні-2017

Скандальний український пранкер Віталій Седюк, який оголив сідниці під час виступу Джамали на Євробаченні-2017, заявив що міг зробити це під час виступу учасника від Португалії Сальвадора Собрала.

Він заявив про це, спілкуючись із журналістами у залі суду, де йому обрали запобіжний захід, передає ТСН.

"Я потрапив в зону, де була мала сцена, я не був біля великої сцени, а на малій сцені виступали лише переможець (тріумфатор Євробаченні-2017 Сальвадор Собрал з Португалії – Ред.) і Джамала. Якби я дістався великої сцени, то, можливо, я вийшов би на італійці. Я нічого не маю проти Джамали. Але мені було шкода португальця, я теж був поряд з португальцем, але у нього проблеми із серцем, могло зупинитися", - сказав Седюк.

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Скандальний пранкер додав, що потрапив до МВЦ, де відбувалося Євробачення-2017, без особливих перешкод, про що навіть зняв відео.

"Мені вдалося зайти на територію Євробачення без акредитації, без запрошення, пройти всі кордони, опинитися біля малої сцени і вже коли я опинився, то вирішив зробити епатажну витівку, враховуючи досвід. Я зробив це заради епатажу. Плюс це була кульмінація моменту, коли я почав знімати. Тому що я проходив кордон і записував на IPhone: ось 21:20 на годиннику, я пройшов кордон, я не маю квитка. Вихід на сцену був кульмінацією того, що я знімав до того", - пояснив скандаліст.

На запитання, чи не вважає Седюк, що своїм вчинком соромить Україну, він відповів: "Я вважаю, що соромлять політики Україну, а я не соромлю Україну".