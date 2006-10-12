Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури

Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2006 рік став 54-річний турецький письменник Орхан Памук. Нагороду йому присудили за "пошук душі свого меланхолійного міста" - Стамбула. Про це повідомляється в прес-релізі Нобелівського комітету.

Орхан Памук написав декілька романів, що ставали міжнародними бестселерами, - "Чорна книга", "Моє ім’я Червоний", "Біла фортеця", "Сніг", а також книгу мемуарів "Стамбул: місто спогадів".

Церемонія вручення золотої медалі, диплома Шведської Королівської академії і чека на 10 мільйонів шведських крон (1,37 мільйона доларів або 1,07 мільйона євро) відбудеться в Стокгольмі 10 грудня 2006 року.

Правила Шведської Королівської академії забороняють згадувати імена потенційних володарів премії не тільки в пресі, але і в приватних бесідах. Напередодні вручення нагороди члени Нобелівського комітету голосують за одного з п`яти кандидатів з короткого списку, зміст якого залишається таємним.

У 2005 році лауреатом Нобелівської премії з літератури був названий англійський драматург і поет Гарольд Пінтер (Harold Pinter). Нагорода письменникам і поетам вручається з 1901 року.

Лента.ру