У Житомирі рятувальники отримали 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки від норвезьких благодійників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами,19 травня у Житомирі, біля державної пожежно-рятувальної частини №1, відбулася церемонія передачі 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки на базі автомобілів MAN, Volvo, Scania підрозділам ДСНС північних районів Житомирської області, отриманої в якості гуманітарної допомоги від норвезьких благодійників.

«Це ще один крок у покращенні матеріально-технічного забезпечення підрозділів ДСНС, – наголосив на урочистостях керівник рятувальної служби Житомирщини Ігор Нікітчук.

Він нагадав, що нещодавно завдяки державній підтримці його управління отримало 4 нових сучасних пожежних автомобілі високої прохідності.

Також Нікітчук висловив подяку за багаторічну співпрацю і допомогу норвезьким благодійникам – місії в Україні «Вітер надії, любові». Завдяки співпраці з ними з 2003 року отримано 9 одиниць техніки, 5 з яких було вручено сьогодні, а також отримано пожежно-технічне озброєння та бойовий одяг.

У церемонії передачі гуманітарної технічної допомоги взяв участь директор благодійного фонду «Центр утеплення» Юрій Опанасюк, голова Ушомирської територіальної громади Коростенського району Людмила Мала, керівництво та рятувальники підрозділів ДСНС Житомирської області.

Пожежні автомобілі отримали представники пожежно-рятувальних частин та професійних пожежних постів у Коростенському, Хорошівському, Лугинському та Народицькому районах, а також Ушомирська територіальна громада.