Співробітник НАБУ погорів на хабарі у $150 тисяч, за які обіцяв закрити кримінальну справу

На Сумщині співробітник НАБУ та його спільник вимагав хабар у розмірі 300 тисяч доларів від власниці торговельної марки та мережі магазинів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Хабар співробітник НАБУ вимагав за припинення кримінального переслідування та закриття кримінального провадження.

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Як повідомила Сарган, пізніше в одному з київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити вдвічі затребувану суму на прохання підприємниці.

«На отриманні цієї суми – 150 тисяч доларів – співробітник НАБУ та його спільник і були сьогодні затримані працівниками прокуратури Сумщини та СБУ», — написала Сарган.