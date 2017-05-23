Сьогодні в Україні розпочинається основна сесія ЗНО

В Україні у вівторок, 23 травня, розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Тестуванням з української мови і літератури розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – 11:00", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності таких документів: сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

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У разі відсутності сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або пред’явлення копій цих документів абітурієнт до пункту проходження ЗНО не допускається.

На виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. Результат виконання тесту буде зарахуватися випускникам загальноосвітніх навчальних закладів як оцінка державної підсумкової атестації.