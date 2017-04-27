У ЗНО цього року візьме участь на 26 тис. осіб менше, ніж торік (відео)

Цього року для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) зареєструвалося майже 241 тис. осіб, що близько на 26 тис. менше, ніж торік.

Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, інформує прес-служба Міністерства освіти і науки України.

За його словами, найбільше людей для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося в Києві (19 тис. 603), Дніпропетровській (19 тис. 207) та Львівській (16 тис. 124) областях, а найменше учасників ЗНО буде на Тернопільщині (5 тис. 785) та Луганщині (3 тис. 909).

За словами Карандія, зменшення кількості зареєстрованих пов’язано з двома головними чинниками: демографічним – загальне зменшення кількості випускників та адміністративним – надання можливості абітурієнтам вступати до вишів за сертифікатом ЗНО не лише 2017, а й 2016 року.

«Останній чинник є найбільш вагомим, тому що основне зменшення кількості учасників ЗНО відбулося саме за рахунок зменшення випускників минулих років – це близько 15 тисяч осіб», – заначив Карандій.

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Стосовно ж вибору предметів, то найбільше випускників складатимуть текст з української мови та літератури – 239 тис. 545 осіб. Цей показник є традиційним, адже зазначений предмет є обов’язковим для випускників як для проходження державної підсумкової атестації, так і для вступу до ВНЗ.

На другому і третьому місцях – історія України (182 тис. 219 осіб) та математика (113 тис. 113 осіб).

Директор УЦОЯО зазначив, що цього року для випускників шкіл ЗНО є обов’язковою формою проходження державної підсумкової атестації з трьох предметів. Серед них українська мова є обов’язковою, другий предмет необхідно було обрати з історії України та математики, а третій – на вибір.

«Якщо раніше ми мали паритет між історією України та математикою, то після запровадження 2014 року обов’язкової ДПА у формі ЗНО з історії України чи математики відсоток вибору математики майже не змінюється, але при цьому збільшується відсоток з історії України. Очевидно, це пов’язано з тим, що випускники вважають, що історію їм буде легше складати, ніж математику», – припустив Карандій.

З-поміж інших предметів зростає популярність біології, іноземних мов та географії. Зазначені предмети цього року складатимуть відповідно 89 тис. 281, 73 тис. 588 та 6 тис. 896 випускників. І навпаки - зменшується кількість осіб, які обирають фізику та хімію – 26 тис. 491 та 24 тис. 811 випускників.

Цікаво, що тести з історії України найбільше людей складатимуть у західних регіонах, а з математики – у південних і східних. Так, у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській та Івано-Франківській області історію України обрали 80-86% учасників ЗНО. Натомість, 51-58% осіб складатимуть тести з математики в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській Луганській, Миколаївській областях.

Перший тест ЗНО відбудеться 23 травня – з української мови та літератури. А заключним основної сесії оцінювання стане тестуванням з хімії – 16 червня.