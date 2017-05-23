Видворення з України політтехнолога "Інтера": у МВС розповіли деталі (документ)

Держприкордонслужба повідомила про видворення з України Ігоря Шувалова, російського пропагандиста, заступника директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи" (НІС), яка виробляє для телеканалу "Інтер" інформаційно-аналітичні програми, в аеропорту "Бориспіль", звідки він вилітав до Росії через Білорусь.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає "Детектор медіа".

"Співробітники Державної прикордонної служби України повідомили цього громадянина Росії, коли він у аеропорті "Бориспіль" готувався до вильоту у Росію через Мінськ, про те, що одним з державних органів влади прийнято рішення про заборону в’їзду йому на територію України терміном на п’ять років. Поставили у його російський паспорт таку відмітку і сказали: До побачення! Не приїжджайте більше!", - сказав Шевченко.

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Він нагадав, що перше рішення щодо видворення Ігоря Шувалова було прийняте в кінці березня 2014 року.

"З чіткою мотивацією за антидержавну діяльність. Але тоді це рішення не було виконано. Можливо, ми можемо це корелювати з інформаційною політикою каналу "Інтер", де він був членом спостережної ради і безпосередньо керував інформаційним мовленням. Можливо, він потрібен був там, і господарі цього проросійського медіа знаходили якісь аргументи перед тими, хто має опікуватись національною безпекою і суверенітетом", - зазначив директор департаменту комунікації МВС.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що 22 травня українські прикордонники видворили за межі країни російского пропагандиста, фактичного керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер" Ігоря Шувалова. Йому заборонено в'їзд строком на 5 років.

Вперше Шувалова видворили з України 28 березня 2014 року. Але під зустрічним тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голову СБУ це рішення було скасовано.