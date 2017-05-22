З України видворили політтехнолога телеканалу "Інтер"

22 травня українські прикордонники видворили за межі країни російского пропагандиста, фактичного керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер" Ігоря Шувалова. Йому заборонено в'їзд строком на 5 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко. Також він нагадав, що Шувалов - шеф відомої провокаторки Марії Столярової.

"За оперативними даними, антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалась спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу з висвітлення спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів зі звинувачення керівництва нашої країни у військовому захопленні влади у 2014 році та спланованої акції "Небесна сотня", - йдеться у повідомленні Геращенка.

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Крім того, за словами радника міністра внутрішніх справ, видворений громадянин залучений до широкомасштабної акції щодо зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка "країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні" та РФ як уособлення сучасного антифашизму.

Геращенко нагадав, що вперше за рішенням СБУ під тиском Турчинова і Авакова видворила Шувалова з України 28 березня 2014 року.

"Але під зустрічним тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голову СБУ Валентина Наливайченка, це рішення було скасовано, і Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуюючи інформаціїним блоком "Інтера", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас". Згідно з цими даними, працівники "Інтера" і "Донбасу" узгоджували свої матеріали з "ДНР".