На Житомирщині відреставрують меморіал пам’яті Героїв Базару

У Житомирській області відреставрують меморіал пам’яті Героїв Базару – пам’ятник полоненим воякам похідної групи Армії УНР, які відмовились перейти на службу до Червоної армії і були розстріляні 21 листопада 1921 року біля с. Базар на Житомирщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації, про це сьогодні, у День Героїв, повідомив голова ОДА Ігор Гундич.

Учора Гундич відвідав меморіал та переконався в тому, що він потребує реставрації.

«Вчора після робочого дня вирішив особисто подивитися, в якому стані знаходиться меморіал в честь воїнів армії УНР у селі Базар Народицького району. Висновок один: якщо не хочемо втратити об’єкт культурної спадщини, маємо якнайшвидше його відреставрувати. Тріщини, розходження між плитами, занедбана територія – результат понад 15 років недостатнього догляду» , – сказав голова облдержадміністрації

Він зазначив, що ініціюватиме перед депутатами обласної ради виділення коштів на розроблення проекту благоустрою та реставрацію меморіалу та висловив сподівання на підтримку колег.

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Гундич також подякував активістам та землякам, які звернули увагу на цю проблему.

Нагадаємо, День Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України. Відзначається 23 травня.

Довідка УНІАН. Братська могила та меморіальний комплекс воїнів армії УНР – місце вшанування пам’яті 359 полонених вояків похідної групи Армії УНР, які відмовились перейти на службу до Червоної Армії і були розстріляні 21 листопада 1921 року біля села Базар Житомирської області. Меморіал віднесено до категорії «Пам’ятка історії місцевого значення».

Восени 1921 року відбулась остання спроба армії УНР звільнити Україну від більшовиків.

ІІ Зимовий похід є частиною низки подій, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу в 1917-1921 рр. – Української революції.

На території Народицького району розстріляно 359 полонених, у бою загинуло 250 вояків.

З 1921 року їх могили знаходилися в занедбаному стані.

26 серпня 2000 року на місці поховання відкрито меморіальний комплекс учасникам ІІ Зимового походу.

11 жовтня 2002 року відбулося урочисте перепоховання останків 46 воїнів УПА, які загинули в бою 17 листопада 1921 року.

Автор проекту пам’ятника – житомирський архітектор Олександр Борис. Меморіал споруджено за кошти української діаспори у Великобританії.

Нагадаємо, що раніше на Житомирщині відкрили відреставрований пам’ятний знак воїнам УПА.