Під посольством Британії в Києві вшанували пам'ять жертв теракту в Манчестері (фоторепортаж)
Увечері 22 травня у Манчестері на стадіоні, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде, стався вибух.
Під посольством Британії в Києві вшанували пам'ять жертв теракту в Манчестері. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман передав главі британського уряду Терезі Мей лист-співчуття у зв’язку з терактом у Манчестері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні біля Посольства Великої Британії в Україні, вшановуючи пам'ять жертв теракту.
Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф назвала теракт у Манчестері ганебною атакою на молодь.
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«Вчора в моїй країні відбувся страшний теракт. Це була ганебна атака на молодь, що насолоджувалася музичним концертом. Мої щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих та сміливим рятівникам», - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, 22 травня пізно ввечері в англійському Манчестері внаслідок теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 особи. 59 осіб отримали поранення.
Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.