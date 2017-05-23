Під посольством Британії в Києві вшанували пам'ять жертв теракту в Манчестері (фоторепортаж)

15:27, 23 травня 2017
Суспільство
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Увечері 22 травня у Манчестері на стадіоні, де проходив концерт американської співачки Аріани Гранде, стався вибух.

Під посольством Британії в Києві вшанували пам'ять жертв теракту в Манчестері. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман передав главі британського уряду Терезі Мей лист-співчуття у зв’язку з терактом у Манчестері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні біля Посольства Великої Британії в Україні, вшановуючи пам'ять жертв теракту.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф назвала теракт у Манчестері ганебною атакою на молодь.

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«Вчора в моїй країні відбувся страшний теракт. Це була ганебна атака на молодь, що насолоджувалася музичним концертом. Мої щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих та сміливим рятівникам», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня пізно ввечері в англійському Манчестері внаслідок теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 особи. 59 осіб отримали поранення.

Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.

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