На Дніпропетровщині на ЗНО абітурієнтів обшукували металодетектором

Про це йдеться у повідомлені ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області.

23 травня поліція охорони в Дніпропетровській області охороняла вісім пунктів центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "медицина" і "фармація" та 58 пунктів, де проводиться Зовнішнє незалежне оцінювання.

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Поліція металодетектором перевіряла абітурієнтів на наявність мобільних пристроїв для зчитування, накопичення або передавання інформації та шпаргалок.

Поліцейськими було виявлено вісім абітурієнтів, які мали при собі телефони. Їх відсторонили від проходження ЗНО.