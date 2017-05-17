Прокуратура розслідує дії трьох поліцейських під час подій 9 травня у Дніпрі – Князєв

Прокуратура Дніпропетровської області розслідує дії трьох поліцейських полку особливого призначення під час масових акцій, які мали місце 9 травня у Дніпрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпрі під час брифінгу щодо проміжних підсумків ходу розслідування подій, що сталися у Дніпрі 9 травня під час масових акцій, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, прокуратура Дніпропетровської області проводить розслідування в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 365 КК України (перевищення службових повноважень). Крім того відсторонено від виконання службових обов'язків командира полку особливого призначення.

«Під час роботи комісії з проведення службового розслідування було зібрано матеріали, які можуть свідчити про непрофесійність дій та наказів керівників вищої та середньої ланки поліції в Дніпропетровській області», - зазначив Князєв.

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Князєв підкреслив, що під час акції 9 травня з боку співробітників поліції спостерігались непрофесійні дії. Складалося враження, що поліцейські самостійно використовують маски, шоломи та під час акції не було забезпечено всебічне документальне фіксування події. Тому поліції під час службового розслідування довелося користуватися відеорядом отриманих від журналістів та осіб, які самостійно проводили відеозйомку.

Також з'ясувалося, що 9 травня до охорони громадського порядку не залучалися антиконфліктні групи поліцейських, а також не була задіяна патрульна поліція.

За словами Князєва, крім начальника Головного управління поліції у Дніпропетровській області, відсторонені від посад два керівника обласного рівня та два керівника міського рівня поліції. У них відібрано жетони поліцейських і табельну зброю.

Водночас Князєв зауважив, що поліція проводить лише службове розслідування, а рішення щодо кримінальної відповідальності приймає прокуратура.

За його словами, жодному з відсторонених від обов'язків поліцейських ще не оголошено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

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Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області.

За результатами розслідування підозри у скоєнні злочинів було оголошено 5 особам, чотирьом з яких було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

13 травня суд арештував ще одного учасника заворушень у Дніпрі. Чоловіка підозрюють в тому, що він керував діями так званих «тітушок» – молодиків спортивної статури.