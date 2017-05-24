Україна постачає воду на окупований Донбас, незважаючи на заборгованості - Оліфер
З мирних жителів окупованої частини Донбасу квазівлада ОРДЛО регулярно збирає гроші за воду, яка поставляється з України.
Україна готова постачати воду на окуповані Росією райони Донецької і Луганської областей, незважаючи на існуючі заборгованості.
Про це написала у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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"В рамках економічної підгрупи йшлося про оплату поставок за воду, спожиту в ОРДЛО. Ми готові постачати воду і поставляємо її, незважаючи на існуючі заборгованості. Слід особливо відзначити: з мирних жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу квазівлада ОРДЛО регулярно збирає гроші за воду, у зв'язку з чим виникає питання про те, в чию кишеню йдуть ці гроші", - відзначила прес-секретар Кучми.