В Одесі поліція затримала "смотрящего за общаком" на прізвисько "Шушарік"

В Одесі сьогодні правоохоронці затримали так званого «смотрящего за общаком» від відомого «кримінального авторитета».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, у понеділок, 29 травня, був затриманий «Вова Шушарік», який в Одесі нібито представляє інтереси «злодія в законі» Міндії Горадзе (Лавасогли Батумський, він же - «Хромой»).

Зокрема, за даними поліції, затриманий контролював свого роду касу (фонд), яка формується за рахунок доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Як зазначив начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін, підозрюваного на даний момент затримано в порядку ст. 208 КПК України.

«Громадянин на прізвисько «Шушарік», який себе позиціонував себе як «смотрящий за общаком». Тільки незрозуміло, як так склалося, що у «смотрящего» виявилися наркотичні засоби, якими він не нехтував приторговувати час од часу», - зазначив Головін.

Крім наркотиків, у затриманого вилучено незареєстровану травматичну зброю.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Одесі було затримано «злодія в законі» на прізвисько «Пучура», його було екстрадовано.