Напутнє слово: З’явилась остання публічна промова Любомира Гузара (відео)
22:54, 31 травня 2017Суспільство
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Востаннє колишній глава УГКЦ Любомир Гузар виступив у березні 2017 року.
Гузар виступив у парламенті в березні 2017 року / фото УНІАН
Видання ТСН оприлюднило останню публічну промову Любомира Гузара, з якою він виступив в українському парламенті.
Тоді у стінах Верховної Ради він виголосив промову з нагоди 100-річчя Української революції.
"При Божій помочі доведемо до завершення, де кожен із нас буде почувати себе щасливим у своїй власній державі", - сказав тоді Гузар.
Як повідомляв УНІАН, Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.
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