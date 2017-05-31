Напутнє слово: З’явилась остання публічна промова Любомира Гузара (відео)

Видання ТСН оприлюднило останню публічну промову Любомира Гузара, з якою він виступив в українському парламенті.

Тоді у стінах Верховної Ради він виголосив промову з нагоди 100-річчя Української революції.

"При Божій помочі доведемо до завершення, де кожен із нас буде почувати себе щасливим у своїй власній державі", - сказав тоді Гузар.

Як повідомляв УНІАН, Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.