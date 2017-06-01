В Одеській області активісти закидали яйцями будівлю суду

У Чорноморську (колишній Іллічівськ) Одеської області активісти закидали яйцями будівлю суду, в якому розглядається справа щодо масових безладів 2 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Іллічівському міському суді відбувається засідання, на яке не з'явилися кілька обвинувачених, у яких запобіжний захід не пов'язаний з утриманням у СІЗО, і адвокатів.

З більш ніж 20 потерпілих на засіданні суду немає жодного.

Під час засідання у вікна залу, розташованому на другому поверсі, раптово полетіли курячі яйця. Їх стали кидати проукраїнські активісти, які зібралися біля будівлі. При цьому вони скандували: «Сепаратистів – в клітку!», «Зрадників – в клітку!», «Слава Україні!» та інші гасла. Після цього засідання було перервано на нетривалий час.

Читайте такожСуд скасував призначення керівників Держгеонадр

До залу засідань, в якому слухається провадження, активістів, які прибули з Одеси до Чорноморська, не допустили. Як пояснив відомий в Одесі та області активіст, колишній лідер місцевого «Правого сектору» Сергій Стерненко, суд виніс відповідне рішення за ст. 328 КПК. «Для тих, кого не пустили, зробили окрему трансляцію в іншому залі. Правда, без звуку», - зазначив Стерненко.

На вході до будівлі суду стоять правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Апеляційний суд Одеської області переніс розгляд справи про масові заворушення 2 травня 2014 року до міста Чорноморська. На лаві підсудних – 20 осіб, із яких п'ятеро утримуються в СІЗО.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.