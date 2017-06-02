Окуєва про замах на життя чоловіка: у Росії на Донбасі все забуксувало, залишається тільки розхитувати країну терактами

Дружина Осмаєва Аміна Окуєва прокоментувала замах на життя чоловіка. На її думку, і президент РФ Володимир Путін, і Рамзан Кадиров по-своєму зацікавлені в смерті Адама Осмаєва. Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"Український суд виправдав Адама, але російський суд продовжує наполягати на тому, що Адам готував замах на Путіна. Путін не може пробачити, що таку людину не просто відпустили, а ще й поважають в Україні. А Кадиров - "шестірка" Путіна, тому без його дозволу він нічого не робитиме. Але те, що кожен з них по-своєму зацікавлений - це правда. В кожного є особисті моменти", - заявила вона.

Окуєва вірить, що вдасться дійти до замовників цього злочину.

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"Це дуже важливо. Це буде важливим фактом, що Росія веде фактичну терористичну диверсійну діяльність на території України. Вони розуміють, що в Криму, на Донбасі у них все забуксувало, все закінчилось казками про гарне життя, а люди в край незадоволені. Тому їм залишається тільки розхитувати країну зсередини терористичними актами", - додала Аміна.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

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«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці. Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

ЗМІ писали, що особистий кілер Рамзана Кадирова Артур Дениссултанов-Курмакаєв видавав себе за журналіста, називаючись Алексом Вернером.