Замах на подружжя чеченських добровольців у Києві: кілера вже допитують

Правоохоронці допитують підозрюваного у замаху на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Дніпрі заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Злочинець, який вчинив це правопорушення, зараз затриманий. Зараз перебуває на стаціонарному лікуванні, але з ним проводять активні слідчі дії. Саме на цей час проводиться його допит. Я б не хотів акцентувати увагу на тому, яке його перше прізвище, друге прізвище, третє прізвище чи будь-яке. Особа буде встановлена законним шляхом, і після проведення першочергових слідчих дій ми можемо дати якісь коментарі", - сказав він.

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Князєв також наголосив, що підозрюваний був затриманий, в першу чергу, завдяки оперативним діям Окуєвої.

Раніше ЗМІ повідомили, що нападником на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву виявився пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько "Дінго", який вбив екс-охоронця Кадирова.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася 1 червня на Подолі в Києві. Добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника.

Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Директор Департаменту комунікацій МВС МВС Артем Шевченко повідомив, що у нападника було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність перевірять правоохоронці. За паспортом нападник - Олександр Дакар.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основною версією замаху правоохоронці розглядають патріотичну позицію подружжя.