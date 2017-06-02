"Говорити поки не може": дружина Осмаєва розповіла про стан його здоров'я

Наразі стан Адама Осмаєва, постраждалого внаслідок замаху на нього в Києві, стабільний. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Аміна.

"Пару хвилин тому була в Адама. Він притомний - все розуміє, але говорити поки не може через апарат штучного дихання", - йдеться в її повідомленні.

За її словами, стан Осмаєва досить стабільний, але перші три дні в таких ситуаціях завжди критичні.

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"До речі, мусульманський піст, якого ми дотримувалися у той страшний день (вчора), судячи з усього, дуже полегшив операцію Адама: якщо коротко, порожнисті органи його черевної порожнини були порожні й виявилися не пошкодженими, що дало можливість перелити йому назад його власну кров, що витекла з пораненої печінки. Частину легені, правда, теж довелося видалити й накласти шви на розірвану діафрагму", - розповіла дружина Осмаєва.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва та Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що у нападника було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність перевірять. За паспортом нападник - Олександр Дакар.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основною версією замаху розглядають патріотичну позицію подружжя.