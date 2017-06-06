"Заробляти не дамо": організатор вигнання Лободи заявив, що більше в Україні вона виступати не буде

16:38, 06 червня 2017
Суспільство
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Стерненко зазначив, що акції, які він організовує з однодумцями, ефективні.

Світлана Лобода активно виступає в Росії / фото facebook.com/loboda.official

Ініціатор зриву концерту Світлани Лободи в Одесі 28 травня, блогер і активіст Сергій Стерненко заявив, що це була остання спроба співачки виступати в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Karabas Live.

Стерненко зазначив, що акції, які він організовує з однодумцями, ефективні.

"Приклади - Ані Лорак після протестів у 2014 році взагалі припинила виступати у нас. Тільки по містах країни-агресора їздить з концертами. Як-то на птахофабриці виступала в Сибіру.

LOBODA. Спроба в Одесі була її останнім концертом в Україні. Більше їй ніде не дадуть заробляти по Україні.

Іван Дорн. Після відомого його інтерв'ю він став чи не найбільш огидним для багатьох людей, недалеким зрадником своєї країни. В Одесі його концерт скасували за тиждень до запланованої дати, і після його слів інакше і бути не могло", - вважає активіст.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 28 травня активісти зірвали концерт Світлани Лободи в Одесі. Після зриву концерту Лободи активісти "Правого сектора" пообіцяли влаштувати "гарячий" прийом Івану Дорну. Пізніше стало відомо, що співак повідомив про скасування концерту.

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