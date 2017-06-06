Порошенко підписав закон про україномовні квоти на телебаченні

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України про введення 75% квоти україномовного контенту на телеканалах. Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент подякував представникам ЗМІ за пропозиції про введення квот і повернення української мови в українські медіа.

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"Тут пальму першості готовий віддати вам. Це ваша ініціатива і пропозиції, які я тільки підтримав. Народні депутати спрацювали блискуче і я мав велике задоволення і велику честь підписати закон", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що цим рішенням українська мова серед інших мов стала більш захищеною в Україні.

"Ніхто не проти, щоб з екранів звучали інші мови, але неприпустимо, щоб частка української мови на будь-якому українському каналі становила 15, 20, 25%. Слава Богу, нам вдалося захистити її", - зазначив він.

Пізніше він це підтвердив у Твіттері.