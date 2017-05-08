В'ятрович розповів, на який день хочуть перенести вихідний 9 травня

Директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович запропонував перенести вихідний день з 9 травня на 8 травня. Він наголосив, що не йдеться про скасування 9 травня, і ця дата залишиться Днем перемоги над нацизмом, передає Апостроф.

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Також директор УІНП сказав, що не переслідується мета "образити чи зачепити" ветеранів, для більшості з яких, каже В'ятрович, вихідний день не має такого великого значення, як для молодого покоління, тобто людей, які працюють.

Нагадаємо, вже кілька років Україна відзначає День пам'яті і примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) замість радянського Дня перемоги.