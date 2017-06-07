Поліція встановлює особу аноніма, який "замінував" Вищий адмінсуд
15:12, 07 червня 2017Суспільство
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В будівлі Вищого адміністративного суду вибухівку не знайшли.
В будівлі ВАСУ вибухівку не виявлено / zib.com.ua
Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в місті Києві, сьогодні вдень по лінії 102 зателефонував невідомий і заявив, що в будівлі Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) закладено вибухівку.
Читайте такожУ Києві загорілася будівля Вищого адміністративного суду УкраїниДля перевірки інформації відвідувачів і персонал евакуювали з будівлі. Вибухівки не виявлено.
Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті ВАСУ з'явилось повідомлення, що "Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів".
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