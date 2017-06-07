В Одесі судове засідання щодо земельних ділянок для АТОвців спровокувало сутички: поліція пустила сльозогінний газ (відео)

У середу в господарському суді Одеси мали розглянути справу щодо законності виділення землі воїнам АТО та родинам загиблих. Проте судове засідання спричинило сутички з поліцією та блокування руху проспектом Шевченка, повідомляє ТСН.

Читайте такожОкупанти в Криму активізували вилучення землі та приватної власності громадян - правозахисники Активісти були невдоволені відмовою допустити їх на розгляд справи. "Поліція стала заслоном і почала нас з якоїсь причини туди не пускати. Мало того, що нам надали залу на п'ять чоловік, хоча нас було більше ста чоловік. Ми були спровоковані, тому що нас почали відштовхувати", - заявив голова громадської організації Віталій Голодок.

У штовханині розбили скляні двері бокового входу. Після посилення бійки поліцейські застосували сльозогінний газ і почали затримувати найбільш активних учасників протистояння. У відповідь протестувальники перекрили рух проспектом Шевченка – утворилися величезні затори.

"Правоохоронці поставили блокувальниками ультиматум: звільнити проїжджу частину або силове виведення на узбіччя та порушення кримінального провадження. Блокаду зняли, але тільки після обіцянки суду допустити людей до наступного засідання", - повідомив журналіст.

Про постраждалих говорять обидві сторони конфлікту. "Затримано двох громадян, котрі безпосередньо завдали тілесні ушкодження співробітникам поліції. Вони доправлені до Приморського відділку, зараз переглядається відео і буде дана правова оцінка діям кожного громадянина, хто тут брав участь", - розповів заступник начальника ГУНП України в Одеській області Іван Іщенко.

Після сутичок приміщення суду терміново закрили, засідання перенесли, а вхід із розтрощеними дверима взяли під охорону.