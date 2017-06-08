Житомирський дитячий хор Gloria повернувся з перемогою з міжнародного фестивалю у Чехії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні, 8 червня, з перемогою повернулися у Житомир вихованці зразкового дитячого хору Gloria Житомирської музичної школи №1 імені Б. Лятошинського.

«У місті Оломоуць (Чехія) з 31 травня по 4 червня вихованці хору Gloria не лише презентували свої творчі здобутки на 45-му Міжнародному пісенному фестивалі, але й в черговий раз довели свою майстерність перемогою. Золоту медаль та диплом фестивалю отримала Наталія Клименко, художній керівник та диригент зразкового дитячого хору Gloria», - повідомляють у міськраді.

За даними цього відомства, хор Gloria - восьмиразовий володар гран-прі, лауреат та дипломант міжнародних конкурсів та фестивалів в Україні та найпрестижніших міжнародних конкурсів Європи. У хорі співає близько 60 дітей віком від 9 до 16 років.