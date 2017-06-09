Біля АП відбулися зіткнення вкладників банку "Михайлівський" з правоохоронцями (фоторепортаж)

На перетині вулиць Банкової та Інститутської зібралося близько сотні вкладників банку "Михайлівського", які вимагають зустрічі з президентом і намагаються відтіснити правоохоронців, повідомляє РБК-Україна.

Кілька десятків активістів намагаються відсунути в бік Адміністрації президента України паркани, встановлені правоохоронцями.

Читайте такожВкладникам банку "Михайлівський" відновили виплати

"Вимагаємо зустрічі з президентом", - кричать активісти. Вони намагаються відштовхнути правоохоронців, але ті відсувають натовп назад.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко пішов з посади, при цьому банк провів ряд сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» та «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

У травні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов єдиного власника банку - компанії "Екосіпан" і скасував рішення Нацбанку про визнання "Михайлівського" неплатоспроможним, а також рішення Фонду гарантування вкладів про введення в нього тимчасової адміністрації та рішення зазначених відомств про ліквідацію банку.