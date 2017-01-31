Екс-голову банку "Михайлівський" затримали та привезли до суду після спроби втечі

Колишнього голову банку «Михайлівський» Ігора Дорошенка, який вчора втік з-під домашнього арешту, затримали та доправили до суду. Про це повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець у своєму Facebook.

Дорошенка доставлено до суду для участі у судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу.

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"Екс-голову правління банку "Михайлівський" І. Дорошенко затримано та доставлено до суду для участі у судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що колишній голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту.

Раніше співробітники СБУ повідомляли, що мають відомості про намір Ігоря Дорошенка з родиною виїхати до Канади.

"Його дружина підбирає там садочок для дітей", - розповів співрозмовник видання.