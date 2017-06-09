У Харкові з'явиться кінотеатр під відкритим небом

У Центральному парку розваг відкриють кінотеатр під відкритим небом. Кінотеатр буде працювати з 12 по 25 червня, повідомляє прес-служба парку.

В день буде проходити один сеанс, початок - о 20.00.

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У програмі наступні фільми: «Сніданок у Тіффані», «Красуня», «Кейт і Лео», «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Титанік».

Вхід - безкоштовний.