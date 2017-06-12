Майже 2 тисячі дітей з Житомирщини вже оздоровлюються у літніх таборах

Майже 2 тисячі дітей з Житомирської області вже оздоровлюються у літніх таборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління сім’ї, молоді та спорту ОДА.

Як зазначається у повідомленні, за оперативними даними, станом на 12 червня, майже 2 тисячі дітей відпочивають у 9 оздоровчих закладах.

Загалом планується, що у Житомирській області цьогоріч дітей будуть приймати 15 закладів оздоровлення та відпочинку.

Детальніше про оздоровлення дітей говоритимуть на засіданні обласного штабу з оперативного вирішення питань з підготовки та організації оздоровлення дітей, яке відбудеться завтра, 13 червня, об 11.00 год. у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині цього року планують охопити оздоровленням та відпочинком близько 40 тис. дітей проти майже 49 тис. дітей торік. За бюджетні кошти цьогоріч планують оздоровити не менше 18 тис. дітей.

Сезон у більшості таборів стартував з початку червня.