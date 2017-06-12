У Житомирі стартував новий набір до патрульної поліції

12 червня стартував відбір на посади інспекторів патрульної поліції, планується набрати більше 150 чоловік,повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Читайте такожЗапуск дорожньої поліції в Україні: обіцяють обійтись без "засідок у кущах" Для участі у конкурсі на першому етапі необхідно подати анкети-заявки. Це можна зробити в онлайн-режимі (patrol.police.gov.ua) або особисто в Управлінні патрульної поліції м. Житомира (вул. Покровська, 96) до 11 липня. Там же можна дізнатись про умови відбору та вимоги до кандидатів або звернувшись за телефоном «гарячої лінії» (044-390-65-00).

Про початок відбору бажаючих служити у лавах патрульної поліції журналістам на брифінгу розповіли керівник Головного управління Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко та начальник Управління патрульної поліції в м. Житомирі Олександр Гуменюк.

«Сьогоднішній старт – це ще одна можливість для тих, хто прагне змін у країні, випробувати себе та долучитись до реформ. Одним із основних критеріїв відбору, окрім обов’язкових вимог, є висока мотивація людини до непростої роботи та орієнтація на якісні зміни, готовність змінювати себе, у першу чергу, і свою країну», - зазначив, зокрема, Печененко.

У відомстві наголошують, що подати анкету на участь у конкурсі може громадянин України, віком від 20 до 35 років, який має повну середню або вищу освіту та водійське посвідчення (категорія В). Водночас у ході відбору обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров’я кандидата.

Більш детально про умови відбору журналістам розповів Олександр Гуменюк, який також повідомив, що нинішній набір є свідченням процесу модернізації патрульної поліції та наближенням її до європейської моделі. Ті, хто пройде всі етапи відбору, у майбутньому працюватимуть у підрозділах дорожньої поліції, спеціальних тактичних групах та патрулюватимуть місто. Заяви на участь у конкурсі прийматимуться до 11 липня, а усі етапи відбору триватимуть до вересня. Потім кандидатів очікує 4-місячне навчання. Тож нове поповнення розпочне безпосереднє виконання службових обов’язків орієнтовно – наприкінці 2017 – початку 2018 року.

На запитання присутніх щодо конкурсу та майбутнього навчання також відповідали заступник начальника ГУНП в області Артем Лисогор та т.в.о. заступника начальника Управління патрульної поліції в м. Житомирі Богдан Шевчук.

Печененко висловив сподівання, що лави підрозділів ГУ НП в області поповняться кращими працівниками Управління патрульної поліції.

«А напрацьовані за період спільної роботи алгоритми взаємодії допомагатимуть у вирішенні нашого спільного завдання – забезпечення правопорядку, безпеки громадян та протидії злочинності», - наголосив він.

Як уточнили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Житомира, перші патрульні поліцейські у Житомирі прийняли присягу 22 березня 2016 року, наразі їх нараховується 200 чоловік.