Патрульним передали понад 600 нових Mitsubishi Outlander (фото, відео)

Українські патрульні отримають 635 нових Mitsubishi Outlander. Авто розподілять між патрульними, дорожньою поліцією і групами швидкого реагування 23 регіонів країни. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

«Жоден автомобіль не піде в кримінальну поліцію, чергову частину чи комусь із керівників», – сказав очільник Нацполіції Сергій Князєв.

Він також додав, що значна кількість автомобілів буде використовуватись лише після того, як патрульна поліція закінчить набір та навчання на посади дорожньої поліції.