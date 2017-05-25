Патрульним передали понад 600 нових Mitsubishi Outlander (фото, відео)
19:11, 25 травня 2017Політика
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Авто розподілять між патрульними, дорожньою поліцією і групами швидкого реагування.
Українські патрульні отримають 635 нових Mitsubishi Outlander / npu.gov.ua
Українські патрульні отримають 635 нових Mitsubishi Outlander. Авто розподілять між патрульними, дорожньою поліцією і групами швидкого реагування 23 регіонів країни. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Фото npu.gov.ua
«Жоден автомобіль не піде в кримінальну поліцію, чергову частину чи комусь із керівників», – сказав очільник Нацполіції Сергій Князєв.
Він також додав, що значна кількість автомобілів буде використовуватись лише після того, як патрульна поліція закінчить набір та навчання на посади дорожньої поліції.
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