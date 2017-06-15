Проект інженерно-технічного обладнання кордону з РФ профінансований на 17% – Тимчук

Проект інженерно-технічного обладнання українсько-російського кордону профінансований на 17%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відвідування членами Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони ділянки кордону з РФ у Харківській області сказав член комітету Дмитро Тимчук.

“Це відповідальність Кабміну. Такий хід фінансування абсолютно незадовільний, тому будемо ставити питання. Комітет може, є інструмент фінансовий, блокувати взагалі розподіл видатків по сфері національної безпеки та оборони, якщо не будуть враховані наші побажання. 17% (профінансовано від загальної потреби - УНІАН) - це за документами”, - наголосив Тимчук.

У свою чергу помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що триває виділення коштів для завершення обладнання кордону в Харківській області та інших областях на російсько-українському кордоні.

“На даний момент використано за 2015-2016 роки 600 млн грн. На 2017 рік бюджетом передбачено 200 млн грн. Виділено на даний момент 30 млн грн. Конкретно на Східне регіональне управління уже надійшло 6 млн грн, які використовуються для завершення обладнання опорних пунктів, для завершення обладнання кордону в Харківській області. Повний бюджет - 4 млрд 19 млн грн”, - повідомив Слободян.

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Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - одностороння ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з РФ. Спочатку проект називався «Стіна».

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - понад 4 млрд грн. В рамках проекту планується облаштування траншей, ровів, парканів, а також спеціальних об'єктів.

На першому етапі з 2015 року проводилося облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.

Група народних депутатів направила звернення до керівників НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби безпеки та Міноборони з вимогою провести ретельну перевірку будівництва фортифікаційної споруди "Стіна".

31 січня цього року голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що НАБУ в кримінальному провадженні щодо нецільового використання коштів під час реалізації “Стіна” на Харківщині наблизилось до повідомлення підозр певному колу осіб. “Є напрацювання, багато роботи зроблено, і ми рухаємось до перших підозрюваних”, - сказав Ситник.