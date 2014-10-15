Тимчук: "Європейський вал" охоронятиме східні кордони Європи

Про це на прес-конференції у Києві в середу, 15 жовтня, заявив військовий експерт, координатор Військової ради «Народного фронту» Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що наразі триває інспекційна поїздка Харківською областю прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, який перевіряє хід робіт в рамках проекту «Стіна».

«Проти побудови «валу» можуть виступати ті, хто прагне бачити Україну у якості «прохідного двора», щоб мати можливість безперешкодно і у будь-який момент засилати до нас своїх агентів з метою дестабілізації обстановки у середині країни. Цей проект посилює контроль за кордоном, а це значить відкриває перспективи отримання безвізового режиму між Україною і ЄС», - сказав Тимчук.

Читайте такожВ Ізраїлі радять Україні відгородитися від Росії не стіною, а електронними загородженнямиВодночас він зауважив, що сама «Стіна» не зупинить агресора у випадку спроби масового збройного вторгнення.

«Комплекс заходів має стосуватися, в першу чергу, Держприкордонслужби, а також інших підрозділів, призначених для відсічі зовнішньої агресії», - наголосив Дмитро Тимчук.