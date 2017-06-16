Вбивство офіцера СБУ у Волновасі: колишньому добровольцю продовжили арешт

У Дніпрі колишньому добровольцеві Денису Гордєєву, якого обвинувачують у вбивстві співробітника Служби безпеки України, продовжили термін утримання під вартою ще на 2 місяці. Відповідне рішення 15 червня ухвалив Ленінський районний суд Дніпра, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином, суд задовольнив вимогу сторони обвинувачення.

Суд також задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу двом бійцям-добровольцям, які проходять у справі разом з Гордєєвим - з утримання під вартою на особисте зобов’язання. Захист наполягав, що обвинувачені мають тяжкі хвороби після дворічного перебування в слідчому ізоляторі.

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1 лютого 2017 року в Дніпрі розпочався судовий розгляд справи колишнього бійця добровольчих підрозділів ("Правий сектор" та "Дніпро") Дениса Гордєєва, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ на блокпосту у Волновасі Донецької області в березні 2015 року.

У справі разом із Денисом Гордєєвим проходить ще четверо колишніх добровольців.

Сам Гордєєв називає справу сфабрикованою.

У березні 2015 року Гордєєв застрелив співробітника СБУ у Волновасі. Як заявив тоді депутат Верховної Ради України Андрій Денисенко, вбивство було скоєне під час сутички з табельної зброї співробітника СБУ, «під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік «лівої» горілки, який іде з території Донецької і Луганської області, яка виготовляється сепаратистами».

Тоді ж голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні міжрегіонального бандитського угрупування. За його словами, одним зі злочинів, нібито скоєних цією групою, є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій. Вбивцею капітана, за тодішньою інформацією СБУ, був Денис Гордєєв – помічник народного депутата з Дніпра Андрія Денисенка.

Ряд політиків звинуватили Наливайченка у брехні.

Голова МВС Арсен Аваков назвав Гордєєва та інших затриманих "членами бандформування", за яких "вписався" нардеп.