Оголошено у розшук члена бандформування, причетного до вбивства офіцера СБУ в Волновасі

Про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє 112.ua.

«Було організовано перехоплення вбивці, який застосував зброю і як ми розуміємо, є одним із представників керівництва озброєного злочинного угрупування, фактично банди, що тероризувала і місцеве мирне населення, і не тільки в Донецьку, але і в Дніпропетровській області та у самому місті Дніпропетровськ. Прізвище цієї людини, якого ми прагнемо і будемо вдячні кожному, хто повідомить будь-яку інформацію, яка може призвести до затримання, а в подальшому - до арешту, є Гордєєв», - сказав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня на одній з вулиць Волновахи невідомі з автоматичної зброї розстріляли співробітника СБУ. Як повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, потерпілий від отриманих поранень помер в машині швидкої допомоги.