В Україну на зліт байкерського клубу не пропустили 10 іноземців з РФ, Німеччини та Марокко

Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили через кордон України 10 іноземців, які прямували на зліт байкерського клубу. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Один з них громадянин Марокко не мав відповідних документів для в`їзду в нашу країну, на іншого іноземця – громадянина Німеччини спрацювала база даних Інтерполу через проблеми з документами. Решта іноземців були громадянами Росії. Всі вони прилетіли в Україну трьома різними рейсами. Під час прикордонного контролю, проведеного спільно з іноземними експертами та представниками Укрбюро «Інтерпол», дані громадяни не підтвердили мети своєї поїздки, оскільки не заявляли про фактичну участь у з’їзді.

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У відомстві зазначили, що 16 червня розпочнеться відкриття з’їзду світових прихильників мотоциклів та презентація діяльності байкерського клубу «Hells Angels».

Як повідомили у Держприкордонслужбі, перші учасники цього з’їзду з інших країн почали прибувати в Україну ще декілька днів тому. У ході оформлення прикордонники не пропустили через кордон 10 іноземців, які спрямували на зліт байкерського клубу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві відбувся парад українських байкерів.