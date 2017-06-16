"Правий сектор" має намір блокувати київський марш за права ЛГБТ

Націоналістичні сили не вважають проведення маршу ЛГБТ-спільноти захистом прав людей і спробують його заблокувати. При цьому обіцяють не нападати на учасників "КиївПрайду", запланованого на неділю, 18 червня. Про це заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку запрошуємо всіх зібратися в суботу о 17:00, в тому ж самому місці на Майдані. Тому що 18-го - День Батька, і ми, відповідно, влаштуємо на Майдані концерт, виступи і так далі. Акція ЛГБТ починається в неділю. І в неділю ми покликали всіх зібратися о 7 годині ранку. Так що у нас буде 2 акції: одна вечірня, світська, на якій ми заявимо наше ставлення до того, що відбувається", - розповів він про плани ПС.

На думку Скоропадського, на акцію в неділю піде і "Правий сектор", і "Свобода". Також він заявив, що дві політсили координують свої дії. Також він висловив упевненість, що представники інших націоналістичних організацій також виступають проти "КиївПрайду".

"Ми не збираємося нападати на якихось учасників. Якщо у нас буде можливість заблокувати марш вранці - добре, спробуємо заблокувати. Ні - отже, ні. Окремо бити, влаштовувати міське сафарі на гомосексуалів і лесбійок ніхто не планує", - запевнив він.

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На зауваження журналіста про те, що блокування колони неминуче призведе до зіткнень, спікер "Правого сектору" зазначив: "У них ще є кілька днів для того, щоб відмовитися від проведення своїх заходів".

Скоропадський не вважає подібні фестивалі ЛГБТ-спільноти боротьбою за права людини.

"Зрозуміло, що жодна нормальна гетеросексуальна людина, побачивши якийсь агей-парад, не стане гомосексуалом. Ми такого ніколи не говорили; це нас намагаються висміяти таким чином. З іншого боку, це не захист якихось прав. Тому що у представників ЛГБТ права такі ж, як у гетеросексуалів. Вони навпаки намагаються добитися для себе більших прав, ніж ті, що є у гетеросексуалів. Наведу приклад: допустимо, на роботу взяли мене і якогось гея. І, припустимо, я працюю добре, а він - погано. І його звільняють, а він каже: ні, хлопці, у мене така підозра, що ви мене не можете звільнити, тому що я - гей. А в Кримінальному кодексі забороняється переслідування за цією ознакою... Тепер подивимося, що буде, якщо стануть звільняти мене. Я ж не зможу сказати "Ви мене звільняєте, тому що я гетеросексуал"? Не зможу. Виходить, вони вимагають для себе якихось особливих прав", - заявив він.