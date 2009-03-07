У Чернівцях на площу вивели уособлення української жінки

На Соборній площі Чернівців відбулася акція «8 Березня – День рівних прав! І можливостей? або Свято конячки Марти».

Як передає кореспондент УНІАН, кілька жінок - депутатів Чернівецької обласної ради, активісти громадських об’єднань, які виступають за гендерну рівність, за підтримки Чернівецької облради, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, вивели на Соборну площу гужеву підводу, запряжену двома конями, на одній з яких містився напис «Конячка Марта».

У підводі жінки розмістили мішки з надутими кульками, а на самих мішках було написано: «Низька зарплата», «Високий рівень безробіття», «Кухня», «Недолуге законодавство», «Високі тарифи», «Рівний розподіл домашньої роботи» тощо.

У ході акції жінки випустили в небо ці кульки з надією, що зменшиться щоденне навантаження на жінок або чоловіки звернуть на них увагу.

Підтримати жінок на площу прийшли голова Чернівецької облради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ та заступник голови Чернівецької ОДА Олександр ГРУШКО.

Як повідомила УНІАН одна з ініціаторів акції, радник губернатора Наталія БАТРАКОВА, ідея проведення такого дійства виникла ще у квітні минулого року, на форумі жінок-депутатів Буковини, коли одна з учасниць роповіла цікаву історію: «Буковинець одружився з німкенею і привіз її на проживання в Україну. Вони прожили певний час на Буковині і вже ніби надумалися жити тут постійно, та сталося свято 8 Березня. Жінок вітали, дарували подарунки. І німкеня заявила, що тут жити не буде, тому що жінка в Україні почувається, мов коняка у Німеччині. Одного дня у Німеччині вшановують коня. Господарі свої коней приводять на свято коня. Конячку прикрашають, всіляко їй догоджають, годують смачними ласощами».

Н.БАТРАКОВА додала, що напередодні цьогорічного свята ця історія згадалася, і жінки - депутати облради вирішили обіграти цю історію.

«Одна з депутаток Чернівецької облради навіть придумала вірш про конячку Марту. А Мартою конячку назвали, бо російською мовою місяць «Березень» звучить як «Март». А жіноче ім’я звучить – Марта. Звідси й конячка Марта», - сказала Н.БАТРАКОВА.

На думку радниці губернатора Буковини, «акція вдалася», оскільки серед сірої буденності конячка Марта звеселила чернівчан і чернівчанок, пробудила гендерну чутливість, створила святковий настрій.

Н.БАТРАКОВА висловила сподівання, що ця акція стане традиційною, набуде «державних масштабів» і проводитиметься доти, «поки ситуація в українському суспільстві кардинально не зміниться».