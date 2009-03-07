За місяць в Україні подешевшали два продукти

Споживчі ціни минулого місяця зросли на 1,5%, зокрема продукти харчування подорожчали на 1,1%. Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Приріст цін у підгрупі товарів «продукти харчування та безалкогольні напої» становив у лютому 2009 року 1,4% (у січні – 3,1%). Зокрема найбільше подорожчали минулого місяця: безалкогольні напої – на 6,0% (у січні 2009 року – на 4,6%); масло – на 5,3% (6,8%); цукор – на 4,9% (1,6%); риба та рибопродукти – на 4,5% (7,4%); картопля – на 3,8% (9,4%).

Подешевшали в лютому з продуктів харчування: яйця – на 12,8%, фрукти – на 2,6%.

Подорожчали в лютому 2009 року товари та послуги: алкогольні напої та тютюнові вироби – на 3,4% (у січні – на 1,2%); одяг і взуття – на 1,1% (1,2%); житлово-комунальні послуги – на 0,7% (2,0%); предмети домашнього споживання і побутова техніка – на 2,6% (3,9%); охорона здоров`я – на 5,2% (10,3%); транспорт – на 2,0% (4,6%); зв`язок – на 0,2% (0,6%); відпочинок і культура – на 2,0% (3,6%); освіта – на 0,2% (0,4%): ресторани та готелі – на 1,4% (1,9%); різні товари та послуги – на 3,2% (3,6%).