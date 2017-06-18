Марш рівності у Києві відбувся без провокацій (фото)
У поодиноких випадках деякі особи намагалися прорватися через кордон правоохоронців, але їм це не вдалося.
Марш рівності представники ЛГБТКІ-спільноти у Києві відбувся без провокацій, учасники акції спокійно дійшли до кінцевої точки ходи - площі Льва Толстого.
Як передає кореспондент УНІАН, під час акції правоохоронцям вдалося запобігти значним провокаціям.
У поодиноких випадках деякі особи намагалися прорватися через кордон правоохоронців, але їм це не вдалося.
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Разом з тим одна дівчина з числа супротивників ходи відібрала в учасника прапор ЛГБТКІ-спільноти. Дівчину намагалися зупинити, але вона втекла з прапором в невідомому напрямку.
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, шістьох осіб, які намагалися прорвати кордон поліції, доставляють до поліцейського відділку, аби з’ясувати їхні дані і надати правову кваліфікацію їхнім діям.
Під час ходи учасники Маршу рівності вигукували гасла: “Бунтуй, кохай, прав не віддавай!”, “Права людини - понад усе!”, Країна для всіх” тощо.
Коли учасники прийшли на площу Льва Толстого, організатори «Київ-Прайду» попросили всіх подякувати представникам правоохоронних органів за гарантування безпеки.
Активісти не розходяться, а правоохоронці продовжують тримати їх в оточенні, побоюючись провокацій.
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Як повідомляв УНІАН, у Марші рівності брали участь близько 1 тис. осіб. Їх охороняли близько 5,5 тис. правоохоронців.
В ході брали участь не тільки представники ЛГБТКІ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.