Марш рівності у Києві відбувся без провокацій (фото)

Марш рівності представники ЛГБТКІ-спільноти у Києві відбувся без провокацій, учасники акції спокійно дійшли до кінцевої точки ходи - площі Льва Толстого.

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції правоохоронцям вдалося запобігти значним провокаціям.

У поодиноких випадках деякі особи намагалися прорватися через кордон правоохоронців, але їм це не вдалося.

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Разом з тим одна дівчина з числа супротивників ходи відібрала в учасника прапор ЛГБТКІ-спільноти. Дівчину намагалися зупинити, але вона втекла з прапором в невідомому напрямку.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, шістьох осіб, які намагалися прорвати кордон поліції, доставляють до поліцейського відділку, аби з’ясувати їхні дані і надати правову кваліфікацію їхнім діям.

Під час ходи учасники Маршу рівності вигукували гасла: “Бунтуй, кохай, прав не віддавай!”, “Права людини - понад усе!”, Країна для всіх” тощо.

Коли учасники прийшли на площу Льва Толстого, організатори «Київ-Прайду» попросили всіх подякувати представникам правоохоронних органів за гарантування безпеки.

Активісти не розходяться, а правоохоронці продовжують тримати їх в оточенні, побоюючись провокацій.

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Як повідомляв УНІАН, у Марші рівності брали участь близько 1 тис. осіб. Їх охороняли близько 5,5 тис. правоохоронців.

В ході брали участь не тільки представники ЛГБТКІ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.