Безвіз із Євросоюзом: жителям "ЛНР" шахраї продають українські паспорти старого зразка - Тимчук

Після введення ЄС безвізового режиму для українців на окупованих територіях різко зріс попит на закордонні паспорти, в тому числі - старого зразка. Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Читайте такожБезвіз з ЄС: 17 українцям відмовили у перетині кордону"В "МВС ЛНР" за хабар у розмірі 400-500 доларів можна оформити закордонні паспорти старого зразка на бланках, які залишилися в підрозділах державної міграційної служби після окупації районів Луганської обл. в 2014 році. За більш скоромну суму здійснюється вклеювання фотокарток у паспорти громадян при досягненні ними 25 і 45 років і ставиться недійсна печатка, також залишена в момент окупації", - написав Тимчук на сторінці в Facebook.

При цьому він зазначив, що в останні два місяці "прикордонники" "Л/ДНР" неодноразово навмисне псували українські паспорти.

"При проходженні КПВВ на Донбасі вони навмисне ставлять штампи з гербами псевдореспублік в паспорти громадян, що виїжджають з окупованих територій", - пояснив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, з моменту введення безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами ЄС перетнуло понад півмільйона громадян України, з них 21,2 тисячі тільки за біометричними паспортами.