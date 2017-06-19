За тиждень перевагами безвізового режиму скористалися більше 21 тисячі українців

З початку введення безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами ЄС перетнуло понад півмільйона громадян України, з них 21,2 тисячі тільки за біометричними паспортами, повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Під час подорожі понад 100 тис. українців використовували біометричні паспорти, з яких 21,2 тис. наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи тільки біометричний паспорт", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей, 6 745 громадян, а це 32% виїхали, скористалися авіаційним транспортом. Інші виїхали по залізниці або перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (8 725 громадян України) та Угорщиною (2 840 громадян України).

При цьому з початку запровадження безвізових подорожей у перетині кордону було відмовлено 26 громадянам України.

Як повідомляв УНІАН, Японія почала опрацьовувати безвіз для України.