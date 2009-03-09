Двоє українців і двоє росіян загинули в катастрофі Іл-76 в Уганді

Двоє громадян України і двоє росіян були у складі екіпажу транспортного літака "Іл-76", що розбився сьогодні в районі міжнародного аеропорту столиці Уганди Кампали, всі вони загинули.

Про це повідомив телефоном радник посла РФ в Уганді Руслан МАДІЄВ, передає РІА "Новости".

"До екіпажу літака входили громадяни Росії - капітан і другий пілот, а також громадяни України - бортінженер і штурман. Усі вони загинули", - сказав він.

Р.МАДІЄВ відзначив, що, за попередніми даними, загалом на борту були 11 осіб, зокрема троє високопоставлених офіцерів з Бурунді.

Як повідомлялося, літак впав невдовзі після вильоту з головного міжнародного аеропорту Уганди в Кампалі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак прямував до Сомалі для транспортування вантажів, призначених для розміщених у країні угандійських миротворців.