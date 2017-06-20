"Доброго ранку, Київ": зірка "Теорії великого вибуху" відвідала українську столицю (фото)

Маїму Біалік, більш відома як подружка-ботанка Шелдона Купера з серіалу "Теорія великого вибуху", відвідала українську столицю.

На сторінці в Instagram актриса опублікувала цілу серію фото з звітом своєї подорожі. Як зазначила Маїму, до Києва вона приїхала по роботі. Про це свідчать і кілька кадрів з гримерки.

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Однак, у вільний час зірка гуляла містом, побачила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Майдан, відвідала Лавру, спробувала українську кухню і зняла кілька цікавих моментів, які її розсмішили.

"Доброго ранку, Київ", - написала під фото Маїму Біалік.