У Києві засудили грабіжників, які погрожували своїм жертвам ВІЛ-інфікованим шприцом

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №6 зловмисників, які у центрі столиці, погрожуючи ножем та ВІЛ-інфікованим шприцем, зухвало пограбували двох жінок, засуджено до 7 років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, злочин стався у жовтні 2016 року на вул. Немировича-Данченка у Печерському районі столиці.

«Неодноразово судимий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у однієї потерпілої ювелірні вироби. У той же час його спільниця грабувала іншу жінку, приставивши до її горла медичний шприц з оголеною голкою із начебто ВІЛ-інфікованою кров’ю», - йдеться у повідомленні.

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Загалом злочинці завдали своїм жертвам матеріальні збитки на суму понад 33 тис. грн.

Вироком Печерського райсуду столиці обох розбійників визнано винними за ч. 2 ст.187 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 7 років за ґратами, із конфіскацією належного їм майна.